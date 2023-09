Barroso chora em homenagem à esposa na voz de Maria de Bethânia

Nesta quinta-feira (28), o ministro Luís Roberto Barroso chorou durante o encerramento da cerimônia de posse como novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O momento aconteceu quando houve a apresentação da cantora e compositora Maria Bethânia. Ela cantou o Hino Nacional no início da solenidade. E no encerramento da solenidade, Bethânia cantou a música Todo o Sentimento, de Chico Buarque, um pedido de Barroso para homenagear a esposa, Tereza Cristina Van Brussel Barroso, que morreu em janeiro deste ano devido a complicações decorrentes de um câncer primário na cabeça do fêmur.

Cerimônia de posse

A cerimônia de posse de Luís Roberto Barroso teve a participação de figuras importantes para a política brasileira, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Barroso assume a presidência do STF no lugar da ministra Rosa Weber, que vai entrar em aposentadoria compulsória no início de outubro, ao completar 75 anos.

Além de Barroso, o ministro Edson Fachin tomou posse como vice-presidente do STF durante a cerimônia com cerca de 1,2 mil convidados.