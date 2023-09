Luís Roberto Barroso assume a Presidência do STF em substituição à Rosa Weber

O ministro Luís Roberto Barroso tomou posse nesta quinta-feira (28) como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), assumindo um mandato de dois anos que se estenderá até outubro de 2025.

A cerimônia, seguindo o protocolo tradicional, incluiu a assinatura do termo de posse por Barroso e seu juramento à Constituição: "Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República", declarou o novo presidente do STF.

O evento prosseguiu com discursos de representantes da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seguidos pelo pronunciamento de Barroso.

A cerimônia teve a participação da cantora Maria Bethânia, convidada para entoar o Hino Nacional. Além disso, contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos líderes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco.

Quem é Luís Roberto Barroso

Luís Roberto Barroso ingressou no Supremo em 2013, nomeado pela então presidente Dilma Rousseff para ocupar a vaga deixada pelo ministro Carlos Ayres Britto, que se aposentou em novembro de 2012 ao atingir a idade de 70 anos.

Nascido em Vassouras (RJ), Barroso é doutor em direito público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e mestre em direito pela Yale Law School, nos Estados Unidos.

Antes de sua nomeação ao STF, ele atuou como advogado privado e defendeu diversas causas perante a Corte, incluindo questões relacionadas à interrupção da gravidez nos casos de fetos anencéfalos, pesquisas com células-tronco, união homoafetiva e a defesa do ex-ativista Cesare Battisti.