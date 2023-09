Helder participa da posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal

O governador Helder Barbalho participou, no final da tarde desta quinta-feira (28), da solenidade de posse do ministro Luís Roberto Barroso na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Brasília (DF). O ministro Edson Fachin assumiu a vice-presidência da Corte.

O ministro Luís Roberto Barroso defendeu direitos de minorias e afirmou que o Judiciário precisa de maior representatividade de mulheres e maior diversidade. “Aumentar a participação de mulheres nos tribunais, com critérios de promoção que levem em conta a paridade de gênero. E, também, ampliar a diversidade racial”, enfatizou o ministro.

A abertura da sessão de posse foi o último ato da gestão da ministra Rosa Weber na presidência do STF, que se aposenta compulsoriamente. O novo presidente fica no cargo nos próximos dois anos.