Fãs de Caetano Veloso e Maria Bethânia falam com exclusividade sobre sonho de ver os ídolos de perto

Com pouco menos de seis meses para a apresentação de Caetano Veloso e Maria Bethânia em Belém, fãs dos artistas já aguardam a chegada da apresentação marcada para o dia 29 de setembro deste ano. Com exclusividade ao Jornal O Liberal, admiradores dos dois cantores baianos falaram sobre a ansiedade e felicidade em saber que irão presenciar o espetáculo de seus ídolos.

Com os valores divulgados no último dia 15, a pré-venda dos ingressos abriu aos correntistas do Banco do Brasil (BB) dois dias depois, agitando as redes sociais. As fãs paraenses Silvana Santos e Viviany Alves enfrentaram a fila virtual e conseguiram garantir suas entradas para o show dos baianos, que acontecerá no Hangar, em Belém, em setembro.

Silvana, gestora de RH, disse que se preparou para a abertura da venda, visto que a procura seria grande. Para conseguir adquirir o ticket, ela se cadastrou no site oficial de vendas antes mesmo do domingo.

"No dia 17, loguei no site com uma hora antes do horário previsto para o início das vendas. Com isso tive sorte, pois às 20h15 já liberou as vendas e entrei na fila. Às 20h32 estava com os ingressos comprados. Estou ansiosa e fazendo planos para 'acampar' no local do show no dia", conta.

A gestora de RH é fã de Caetano e Bethânia desde a adolescência, mas nunca presenciou um show dos dois juntos, apenas do intérprete de "Sozinho". Agora, ela comemora a oportunidade de poder vivenciar essa experiência. "Tenho admiração pela obra musical de ambos. É uma oportunidade singular que teremos de celebrar a obra de dois artistas também singulares", diz Silvana.

Para Viviany, a experiência foi um pouco diferente de Silvana. Mesmo após entrar na fila no momento em que os ingressos foram liberados, a servidora pública não conseguiu concluir a compra na área desejada, a qual ficaria mais próxima dos dois cantores. Três horas depois, ela tentou novamente acessar o site e garantiu os ingressos, mas em outro setor.

"Apesar de não ser o meu desejo inicial, comprei o da pista normal. É frustrante [assistir de longe], mas já fui em um show do Caetano anos atrás, é maravilhoso, mas nunca ouvi ao vivo a Bethânia. O coração está na expectativa, tenho certeza que vai ser lindo", diz.

Por ser fã há bastante tempo, a servidora conta que aguarda ansiosamente pela apresentação em Belém. Na entrevista, ela relembrou das capas dos vinis de Caetano e Bethânia que ficavam na estante da sala de casa enquanto seu pai, Paulo Jorge Alves, escutava os discos.

"Meu pai ia amar ir nesse show comigo. Ele ouvia os dois [Bethânia e Caetano]. Tinham muitas músicas, mas a que ficou mais no coração foi "Leãozinho", ele cantava para mim e para as minhas irmãs, porque tínhamos 'cabeleireiras de respeito', duas 'jubas'", relembra.

Vendas abrem nesta quarta-feira (20)

Os ingressos estão disponíveis para o público geral a partir das 10 horas de hoje, no site oficial do evento. Já para os interessados em adquirir os tickets de forma presencial, as vendas abrem na loja física a partir das 12 horas.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)