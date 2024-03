Grupo paraense Carimbó Selvagem lança primeiro single autoral na sexta-feira, 15

O grupo paraense “Carimbó Selvagem” lança nesta sexta-feira, 15, seu primeiro single autoral. Denominado “Mangueio no Veropa”, o single retrata e homenageia o dia a dia do trabalho artístico que os catimbozeiros selvagens desenvolvem na maior feira a céu aberto da América Latina: o Ver-O-Peso. O objetivo do grupo é honrar o carimbo, além de destacar a importância da preservação do patrimônio histórico da cidade de Belém.

Segundo o líder do grupo Carimbó Selvagem, João Gabriel Pinheiro, o single narra um pouco do cotidiano do grupo na cidade, da nossa interação dos artistas com a cultura paraense dentro da cidade. “A prática do ‘mangueio’, por exemplo, é uma forma de reconexão com nosso povo, com a nossa cultura e nossa identidade. A proposta é fazer essa entrega de maneira direta do que é a nossa realidade, dos artistas de rua da Amazônia, além de ser uma conexão ainda maior com o Ver-O-Peso”, destacou.

Para celebrar o lançamento do single, o grupo vai realizar uma série de shows pela cidade em formato de ocupações artísticas. A turnê inicia nesta quinta-feira, 14 na casa Buraco Negro, na sexta-feira, 15, na casa De Bubuia, no sábado, 16, na ocupação “Acorda Pedreira” com programação especial para as crianças e no domingo, 17, na Roda Selvagem na Feira do Açaí com participações de convidados especiais.

João Gabriel reforçou ainda que a ideia dos integrantes foi surgir como um grupo de carimbó de rua, para que fosse criado um estilo alinhado com o movimento da cidade. “Para salvaguardarmos dessa forma, nosso patrimônio cultural que é o carimbo. São nos espaços públicos que temos o trabalho de difusão, repasse da nossa cultura popular”, destacou.

Gabriel ressaltou ainda que poder colocar dentro das plataformas digitais uma música que fala da realidade do grupo é muito importante. “É principalmente como um processo de afirmação nesse momento histórico em que vivemos. Então, o sentimento que estamos conseguindo alcançar lugares que até então parecia ser muito difícil, nos traz realização. Nosso grupo surge com essa demanda, de abrir espaços, caminhos para que o carimbo de rua permaneça e construa um novo elo enquanto cultura popular”, concluiu o líder do grupo e pesquisador.

O projeto é realizado por João Gabriel Pinheiro, Astrum Zion, Luan Monteiro, Heron Rodrigues, Jadson Maiandeua, que são os embros oficiais do Carimbó Selvagem. Além de músicos e artistas convidados, contando com a direção artística de Andrey Alves e fotografia de Sávio Lima. A composição contou com a participação do artista Flor de Mururé.

Agende-se

Lançamento do single “Mangueio no Veropa” do grupo Carimbó Selvagem

Datas, locais e horários:

14/03/2024 (Quinta-Feira): Buraco Negro (Tv. Dom Bosco ,15 – ao lado da Igreja do Carmo) a partir das 20h

15/03/2024 (Sexta-Feira): De Bubuia (Rodrigues dos Santos , n° 210, Cidade Velha) a partir das 21h

16/03/2024 (Sábado): Acorda Pedreira ocupação Nascente (Av. visconde de Inhaúma esquina com Barão do triunfo) as 20h

17/03/2024 (Domingo): Roda Selvagem na Feira do Açaí (Complexo da Feira do Açaí) as 17h