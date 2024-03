Samba da Feira do Açaí faz edição especial em homenagem ao Mês da Mulher

No mês que marca a luta das mulheres por dignidade e respeito, a Roda de Samba Fé no Batuque, em parceria com a Associação de Vendedores Ambulantes da Feira do Açaí, se prepara para mais uma edição do tradicional Samba da Feira do Açaí, no Complexo do Ver-O-Peso, em Belém. Intitulada "Samba Delas", a noite desta sexta-feira (1º) promete uma celebrar da arte e da resistência feminina, com uma programação diversificada.

A festa terá início às 20h com a discotecagem da DJ Shayra Brotero, seguida pela apresentação do Carimbó Volta ao Mundo, um grupo formado por mulheres cis e trans. O ponto alto da noite será a Roda de Samba Fé no Batuque, com Tici Santos, Flores Astrais e Sandrinha comandando as programações.

“Eu acho muito importante a abertura dos espaços para mulheres mostrarem a sua arte. Mulher em todas as suas vertentes: que performam feminilidade ou não, com útero ou sem, simplesmente mulher. Afinal, todas as mulheres artistas são resistência, inclusive nas rodas de samba de Belém, que ainda são majoritariamente masculinas. O ‘Samba Delas’ ocorre no dia 1º de março, mas a nossa causa se estabelece todos os dias da nossa vida e carreiras”, afirma Tici Santos.

O evento busca democratizar a arte e a cultura, incentivar a economia local e valorizar o patrimônio histórico de Belém. Para contribuir com o Samba na Feira do Açaí, os participantes são convidados a comprar bebidas dos ambulantes parceiros, participar dos sorteios de brindes e contribuir com um couvert consciente.

O anfitrião do evento, Geraldo Nogueira, faz o convite: “A primeira sexta-feira do mês é de lei, é sagrada: tem samba e batuque na Feira do Açaí! Vem com a gente para essa edição especial, o ‘Samba Delas’, afinal, já é março, o mês que rege a força feminina”, diz o sambista.

A Roda de Samba Fé no Batuque acontece nesta sexta-feira (1º), na Feira do Açaí, no Complexo Ver-O-Peso, em Belém. A programaçã começa às 20h e a entrada é franca.

Projeto

O Samba na Feira do Açaí é uma iniciativa popular e independente, que ocorre desde 2019, promovida pela Roda de Samba Fé no Batuque em parceria com a Associação de Vendedores Ambulantes da Feira do Açaí. A programação promove uma ocupação cultural neste cartão postal de Belém, com o objetivo de democratizar a arte e a cultura, incentivar a economia local, além de valorizar artistas locais e o patrimônio histórico da cidade.