Exposição 'Mulheres Artistas' promove visibilidade de artistas paraenses

A exposição "Mulheres Artistas" leva a mostra "Arte Feminina em Foco" ao clube Caixaparah, em Ananindeua, no próximo sábado (9), a partir das 9h. De acordo com Andréa Noronha, organizadora do evento e gestora do grupo Mulheres Artistas, o objetivo da iniciativa é garantir visibilidade à arte feminina de artistas emergentes no Pará.

VEJA MAIS

Ainda segundo ela, a produção da mostra conta com vários parceiros, incluindo os clubes sociais da cidade, especialmente o Caixaparah, que sediará o evento em sua sede, com uma programação extensa em comemoração antecipada ao Dia Internacional da Mulher (8 de março).

As artistas participantes são integrantes do grupo artístico. Andréa Noronha explica que o grupo é composto por vinte artistas, paraenses ou que residem em Belém, que se uniram com o intuito de promover e divulgar suas obras na região Norte e em todo o país. "A participação é voluntária, dependendo da produção artística de cada uma e da disponibilidade. Muitas delas conciliam suas carreiras artísticas com outras atividades profissionais. Nosso objetivo é criar espaços alternativos para expor, visto que temos poucas galerias privadas de arte em Belém".

A artista explica que o grande diferencial desta exposição é o fato de apenas artistas locais participarem. "Queremos destacar a produção artística das mulheres paraenses, mostrando que temos muitas artistas talentosas em diversas áreas das artes visuais, como pintura, muralismo, desenho, fotografia, entre outras. Apenas precisamos de mais oportunidades no mercado de arte", destaca Andréa.

Entre pintoras, muralistas, desenhistas e fotógrafas, as artistas que estarão presentes na galeria serão: Andréa Noronha, Melânia Mello, Renata Segtowick, Mariangela Melo, Diana Yassui, Melina Mello, Michele Ferri, Suzanne Maia, Nazaré de Mello, Thais Terumi, Paula Guerra, Graça Prado, Iza Girard, Nádia Borborema, Celeste Heitman, Mama Quilla, Julia Leão, Rose Maiorana, Camila Lima e Nathalia Gabay.

O grupo Mulheres Artistas tem como principal objetivo fortalecer as carreiras artísticas de suas integrantes, buscando parcerias para exposições e ampliando a visibilidade de suas obras. "Nosso propósito é transmitir através da arte o que sentimos e podemos expressar como mulheres e artistas. Estamos constantemente em busca de conhecimento e atualização para agregar valor às nossas criações", afirma Noronha.

A exposição "Mulheres Artistas: Arte Feminina em Foco" acontecerá no próximo sábado (9), a partir das 9h, no clube Caixaparah, em Belém.