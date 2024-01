Organizadores da Roda de Samba da Feira do Açaí se reúnem com a Prefeitura de Belém

Nesta segunda-feira (08), a Prefeitura de Belém promoveu uma reunião com os organizadores do tradicional Samba Batuque da Feira do Açaí. Os produtores Geraldo Nogueira e Lorena Saavedra, estiveram presentes para apresentar o projeto de roda de samba. Na ocasião, foram discutidos detalhes sobre a obtenção da licença de uso dos espaços públicos. O encontro contou com a participação da Presidente da Fumbel, Inês Silveira, do Diretor Geral, Jamil Mouzinho, e do Diretor Jurídico da instituição, Rodrigo Leitão.

A reunião foi convocada após a interrupção do evento, na madrugada do último sábado (06), quando a Polícia Militar chegou ao local e solicitou aos organizadores a licença pública, que não havia sido solicitada anteriormente à Prefeitura. Segundo Geraldo Nogueira, o encontro mensal na feira do açaí acontece há 3 anos e nunca havia acontecido uma intervenção como esta.

Em nota, a Fumbel informou que a solicitação de licenças é realizada por meio do Sistema Sincronizado da Fumbel, que permite a apreciação simultânea do evento por diversos órgãos e secretarias municipais e deve ser solicitado com o mínimo 30 dias de antecedência.

“O intuito é unificar a concessão de autorizações para eventos em espaços de uso comum da população, com segurança e organização. Com no mínimo 30 dias de antecedência do evento, protocolar um ofício e/ou preencher um formulário na Fumbel para iniciar a tramitação do pedido de autorização”.

No encontro, os produtores apresentaram o projeto de roda de samba e receberam informações e orientações sobre como proceder para garantir a licença de uso dos espaços públicos. Geraldo Nogueira fala sobre a continuidade da roda de samba na Feira do Açaí.

“O foco principal foi pedir a autorização para fazer o batuque toda primeira sexta-feira do mês. A gente tentou, sim, um apoio mínimo de estrutura, que é: banheiro químico, som e a tenda. Só que eles disseram que é difícil, a demanda é muito grande. É difícil para o ano todo conseguir isso fixo, mas querem tentar uma vez ou outra nos ajudar em relação a essa estrutura”, explicou Geraldo.

Além disso, o sambista destacou que, na reunião, foi feito um apelo para as autoridades olharem com mais cautela para a arte de rua em Belém. “A gente pediu para eles que possamos ter mais diálogos entre as pessoas que fazem cultura na cidade, cultura de rua. E falar da importância desses movimentos para a cidade, para Belém”, finalizou.

O que ficou decidido?

Foi definido que uma autorização anual fosse garantida ao grupo artístico e em todos os meses, só precisarão informar o dia em que o evento cultural acontecerá. A programação cultural do Samba Batuque da feira do Açaí acontece toda primeira sexta-feira do mês, com uma programação cultural musical, na feira do açaí, bairro da campina em Belém.