'Carimbó Mururé' vai homenagear grandes artistas paraenses em show nesta quarta (28), em Belém

Destacando a importância da música na preservação e divulgação da arte e cultura amazônica, o grupo Carimbó Mururé apresentará o espetáculo "Cantar Amazônico" nesta quarta-feira (28), no Teatro Margarida Schivasappa, às 19h, em Belém. O ingresso será 1kg de alimento não perecível. O espetáculo vai homenagear quatro grandes artistas paraenses que retratam em suas obras, nosso jeito de ser amazônida.

Segundo Allan Chaves, integrante do grupo, a música desempenha um papel fundamental e é um mecanismo que mantém vivo os legados dos mestres da cultura popular da região. "A música não nos deixa esquecer nossos mestres e mestras da cultura popular amazônica, suas obras e legados deixados por esses mestres que nos mantém firmes na caminhada e na esperança que a música amazônica alcançará voos mais altos e conquistará o país todo”, pontua.

“A herança deixada pelos nossos artistas tem nos inspirado a continuar trabalhando para que as gerações futuras possam usufruir não só do nosso trabalho, como também de outros grandes artistas que por aqui passaram”, explica o musicista.

O show presta homenagem a importantes artistas como Alcir Guimarães, Alfredo Reis, Ronaldo Silva e Nilson Chaves, reconhecidos por sua significativa contribuição para a música e cultura do Pará e da Amazônia. Allan destaca a escolha desses artistas, ressaltando que suas obras embalam as vidas com musicalidade pulsante, retratando os costumes, jeitos, sabores e cheiros peculiares dos povos da floresta.

“Escolhemos esses artistas por entender que eles têm um legado e contribuição para o fortalecimento da cultura, suas obras tem embalado nossas vidas com suas musicalidade, pulsante que retratam nossos costumes, jeito, sabores e cheiros, coisas peculiares dos povos da floresta”, concluiu.

Para o público, o grupo Carimbó Mururé promete um espetáculo empolgante e vibrante, com batidas envolventes que ditarão o ritmo das canções apresentadas. Além disso, segundo Allan, haverá um momento especial dedicado à memória do grande mestre Alcir Guimarães, cujas obras continuam vivas mesmo após seu falecimento. Ele ressalta: "Esse momento especial vai relembrar um pouco da história do nosso grande mestre, Alcir Guimarães, que nos deixou alguns anos atrás, mas que suas obras jamais serão esquecidas".

As músicas selecionadas foram escolhidas com cuidado para refletir a vida e obra dos mestres homenageados. Allan diz que o espetáculo vai convidar o público em geral a celebrar a trajetória desses artistas, enaltecendo sua importância para a cultura amazônica e convidando todos a participarem dessa celebração.

