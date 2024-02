Gabriel Paixão e os Calientes levam música da Amazônia ao Festival Psicodália, em Santa Catarina

Quem acompanha a nova geração de músicos do gênero guitarrada já ouviu falar do multiinstrumentista Gabriel Dietrich. Após ganhar espaço na cena paraense inicialmente com o grupo Farofa Tropikal, e atualmente com o conjunto Raízes Latinas, formado em parceria com o percussionista e compositor Nazaco Gomes, o artista paranaense assumiu recentemente um novo nome artístico, Gabriel Paixão, e junto aos músicos que formam Os Calientes se apresenta pela primeira vez no Festival Psicodália, em Santa Catarina, neste sábado, 10, às 14h.

"Gabriel Paixão sou eu, mais conhecido como Gabriel Dietrich, assumindo essa nova identidade e acompanhado dessa banda formada aqui em Curitiba, Os Calientes, com uma formação em trio que conta com Josias Moraes, baterista manauara, e Roni Tinoco, baixista carioca, e uma formação em quarteto com o guitarrista curitibano Vinicius Souza completando o time”, afirma o músico.

O artista explica que o nome Gabriel Paixão veio de um "batismo" dado por Mestre Solano, guitarrista que é referência de música amazônida em âmbito internacional. “O nome nasceu em um dia em que fui participar de um show com ele em Abaetetuba. Quando foi me anunciar, a filha do mestre "soprou" meu nome para ele e ele não entendeu direito, e aí chamou "Com vocês, meu grande amigo Gabriel Paixão "... aí isso virou uma zoação, mas eu gostei do nome, e agora adotei para mim. Contei isso para o mestre essa semana e ele rio muito”, relata Gabriel.

Para o show do Psicodália, o artista optou por escolher repertório majoritariamente autoral, “com minhas guitarradas e outras músicas que toco no projeto Raízes Latinas com mestre Nazaco Gomes”.” Acho que é uma oportunidade maravilhosa para mostrar um pouco desse trabalho que venho construindo nos últimos 6 anos, morando em Belém, além de tocar também versões de clássicos dos mestres Aldo Sena, Mestre Vieira, Mestre Solano e Mestre Curica. A oportunidade de tocar no Psicodália veio quando eu estava vindo para Curitiba visitar minha família. Aí rolou de encaixar o show na programação, num palco diurno. Foi uma surpresa maravilhosa”, comemora.

A relação de Gabriel com o festival surgiu em 2013, ano em que ouviu falar d evento pela primeira vez, quando foram atrações Os Mutantes, Jards Macalé, dentre outros. “Pude ir na edição de 2014, e foi uma experiência transformadora na minha vida, tipo vivendo uma utopia... passamos seis dias acampados, vivendo intensamente, num ambiente acolhedor, de muita paz e muita música boa. Nesse ano assisti Moraes Moreira tocando o álbum Acabou Chorare na íntegra, além de Módulo 1000, Tom Zé, e bandas locais como o Confraria da Costa. Desde então era um sonho tocar nesse festival, que agora se realiza!”, conclui o artista.