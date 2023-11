Carimbó Mururé comemora 22 anos com show neste domingo, 5 de novembro

O Grupo Carimbó Mururé completa 22 anos de celebração cultural e irá comemorá-los em um show neste domingo, 5, no Complexo Mormaço Bar e Arte, a partir das 14h. O evento tem ingresso a preço popular: R$5,00 e contará com convidados especiais.

O músico Alan Chaves, 44 anos, um dos integrantes do grupo Carimbó Mururé relembrou a trajetória do conjunto que está na estrada há mais de duas décadas. "O grupo começou na vontade de, pesquisar, fomentar, divulgar e preservar a cultura popular Paraense. Valorizando os mestres e herança deixada pelos povos tradicionais, negros/as, ribeirinhos, quilombolas e indígenas", contou.

Formado por sete integrantes, Mururé tem Alan Chaves na voz e violão, Daniel Oliveira 40 anos, na flauta, George Sampaio, 45 anos, no contra baixo; Aurizmar Menezes, 52 anos,

na guitarra, Pauer Martins, 32 anos, Ricardo Amanajas, 55 anos, toca curimbó e Leidnaldo Aviz 53 anos, toca percussão. "Nosso show é sempre pulsante e empolgante. O nome vem em homenagem a uma ponta aquática que vive as margens dos rios amazônicos chamada Mururé", contou o vocalista.

Questionado sobre a longevidade do grupo e a celebração musical que desejam fazer com o público, Alan diz que: "celebrar 22 anos de história e resistência é partilhar nosso trabalho com o nosso público, manter viva nossa cultura, celebrar com os nossos parceiros e artistas a musicalidade amazônica viva. Escolhemos o mormaço porque esse espaço faz parte fundamental do nosso trabalho, tocamos por mais de 8 anos aos domingos no mormaço, reggae, rock e carimbó. Foi o domingo mais incríveis do cenário musical de Belém", disse.

A data foi escolhida no domingo, para relembrar os tempos de início das atividades e os artistas convidados também têm relação com o grupo, conta Alan. "Os artistas convidados são parceiros de longas datas do grupo Mururé: 'Grupo frutos do Pará' tem um trabalho maravilhoso de dança e música, 'Grupo parananim' de Ananindeua grupo parceiro que vem fortalecendo a cultura popular Paraense", afirmou.

"'Grupo Sancari' tem uma história maravilhosa no carimbo tradicional. 'Grupo Pica Pau de Marapanim' vem somar com a gente trazendo da terra do carimbó o melhor da cultura Marapaniense. Edson Abreu é um parceiro e amigo de longas datas, compositor que empresta sua obra para o Mururé", explicou.

O artista deixou o convite para que o público compareça no evento e contou o "segredo" da união musical dos membros. "O segredo é o amor pela cultura, o amor pela música, o amor pelo carimbó, o amor pelas belezas das nossas coisas da Amazônia. Nessas duas décadas de trabalho não tem sido fácil, mais continuemos no nosso objetivo que é, manter a nossa cultura viva e pulsante. Queremos convidar o todos e todas para um domingo de muita festa, regado a carimbó e outros ritmos Paraense", finalizou.

Serviço

Evento: Carimbó Mururé

Data: 5/11, domingo

Horário: 14h

Local: Mormaço Bar e Arte

Ingresso: R$5,00