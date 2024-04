VÍDEO: Vozes de Beyoncé e Erika Hilton abrem show de Ludmilla no Coachella

A cantora Ludmilla teve seu show no Coachella, na Califórnia, neste domingo (14), aberto pela cantora Beyoncé e Erika Hilton. As vozes da artista estadunidense e da deputada federal do Brasil ecoaram entre o público momentos antes da brasileira subir ao palco principal do festival.

"Do Rio, Brasil, até Califórnia, todo esse caminho até o Coachella. Senhoras e senhores, Ludmilla", disse Beyoncé.

"Respeite minha história, respeite meu povo e minha comunidade, respeite a mulher negra mais ouvida na América Latina", disse a deputada, em inglês.

No X (antigo Twitter), Ludmilla agradeceu o apoio dos fãs: "GENTEEEEE! Tô sem palavras pro dia de hoje. Obrigada a todo mundo que sempre me apoiou pra que eu pudesse vir lá de Caxias para o palco do maior festival do mundo". O evento foi transmitido pelo YouTube, mas não simultaneamente. O show de Ludmilla foi exibido neste domingo às 23h40.

Ludmilla conheceu Beyoncé em 21 de dezembro de 2023, quando a cantora chegou de surpresa no Brasil, mais especificamente e Salvador, na Bahia. Na ocasião, que se tratava de uma premiere do filme "Renaissance: A Film by Beyoncé", sobre apresentações da era anterior da artista, a brasileira, ao saber dos rumores da ídola no país, viajou do Rio de Janeiro para Salvador para conhecer Beyoncé. Ela e a esposa Brunna Gonçalves tiraram fotos com a cantora, que dizia já conhecer Ludmilla.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão do editor web de oliberal.com Felipe Saraiva)