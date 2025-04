Ex-arcebispo de Belém, Dom Orani está entre brasileiros do Conclave que decidirá sucessão do Papa

Um cardeal bastante conhecido dos paraenses está entre os sete cardeais brasileiros que participarão do Conclave – a eleição que escolherá o novo papa –, no Vaticano. Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, de 74 anos, foi arcebispo metropolitano de Belém. Assumiu a função em 2004 e permaneceu no cargo por quase cinco anos, até ser transferido para a Arquidiocese do Rio de Janeiro.

Ele nasceu em São José do Rio Pardo (SP), em junho de 1950. Entrou para a Ordem Cisterciense e foi ordenado padre em dezembro de 1974. Antes de ser transferido para Belém, foi ordenado bispo e assumiu a Arquidiocese de São José do Rio Preto (SP), em abril de 1997.

Já no Rio, foi uma das lideranças responsáveis pela organização da Jornada Mundial da Juventude, evento que marcou a primeira viagem internacional do Papa Francisco e a única vez em que o pontífice esteve no Brasil.

Dom Orani foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2014 e, atualmente, exerce também a função de grão-chanceler da PUC-Rio e de outras três instituições de ensino superior.

O Papa Francisco morreu nesta segunda-feira (21), às 2h35 pelo horário de Brasília (7h35 no horário local). O processo para a escolha do novo pontífice deve começar em até 20 dias. Apenas cardeais com menos de 80 anos podem votar. No total, segundo o Vaticano, 138 cardeais estão aptos a participar da votação.

Além de Dom Orani, os outros seis cardeais brasileiros que podem votar são:

Sérgio da Rocha, primaz do Brasil e arcebispo de Salvador, 65 anos;

Jaime Spengler, presidente da CNBB e arcebispo de Porto Alegre, 64 anos;

Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, 75 anos;

Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília, 57 anos;

João Braz de Aviz, arcebispo emérito de Brasília, 77 anos;

Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus, 74 anos.