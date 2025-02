Cobra aparece em telhado de residência durante chuva forte em Belém

Uma cobra foi encontrada no telhado de uma casa na noite deste domingo (16/2), no bairro do Marco, em Belém. O réptil surgiu na residência, localizada na travessa Perebebuí, próximo ao Bosque Rodrigues Alves, durante a forte chuva que atingiu a cidade.

O morador Gabriel Rodrigues registrou o momento em que a cobra rastejava pela parte superior da casa. “Foi um susto grande. Nunca imaginei ver uma cobra no telhado, ainda mais em meio à chuva”, contou.

Os agentes do Batalhão de Polícia Ambiental chegaram ao local e realizaram o resgate da cobra de forma segura (Claudio Pinheiro / O Liberal)

A presença do animal mobilizou os moradores, que acionaram o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA). Os agentes chegaram ao local e realizaram o resgate da cobra de forma segura. Ainda não há informações sobre a espécie do réptil e para onde ele foi encaminhado.

Casos como esse não são raros em Belém, especialmente em períodos de chuva intensa, quando animais silvestres podem buscar abrigo em áreas urbanas. O BPA orienta que, ao encontrar animais desse tipo, a população evite contato direto e acione as autoridades para a remoção adequada.