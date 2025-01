Cobra é encontrada dentro de máquina de lavar roupa, no sudoeste do Pará

Uma cobra foi encontrada dentro de uma máquina de lavar roupas em Itaituba, no sudoeste do Pará. O episódio aconteceu no último domingo (19/1), na 1ª rua do bairro da Paz. Ao que se sabe, uma moradora, ao abrir a tampa da máquina para lavar roupas, se deparou com o animal, causando grande susto.

Segundo o portal Plantão 24 Horas News, militares do Corpo de Bombeiros (CBMPA) foram acionados para resgatar o animal. Segundo os bombeiros, esse tipo de cobra prefere ambientes frios. Para retirar a jiboia da máquina, foi necessário utilizar um secador para aquecer o interior e incentivar o animal a sair.

Após o resgate, a cobra foi devolvida ao seu habitat natural. O Corpo de Bombeiros alertou a população para que, ao avistarem qualquer tipo de animal silvestre, acionem a unidade para que profissionais possam realizar o resgate e evitar o contato direto.

Ao Plantão, um morador comentou: “Eu suspeito que ela tenha vindo direto pela tubulação do cano que dá acesso a outro quintal com área de mata e entrou na máquina. Mas não entendemos ainda como ela conseguiu entrar.”