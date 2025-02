Sucuri de 2 metros é encontrada enrolada em moto em frente a uma escola

Uma sucuri de aproximadamente dois metros de comprimento foi capturada na última segunda-feira (3/2) no Colégio Cívico-Militar Dom Alano, localizado no município de Peixe, no sul do Tocantins. O animal foi descoberto pela equipe da escola, enrolado em uma motocicleta pertencente a uma das coordenadoras.

A presença da cobra foi notada por uma pessoa que passava pelo local e avisou os funcionários da instituição. A serpente se assustou com o barulho da abertura do portão e se escondeu na engrenagem da motocicleta. Apesar de não ser peçonhenta, a sucuri é capaz de matar suas presas por constrição, apertando-as até sufocar.

VEJA MAIS

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Polícia Militar foram acionadas, mas, devido a outras ocorrências em andamento, não puderam atender à chamada. Diante disso, os próprios funcionários da escola decidiram capturar uma cobra e devolvê-la ao seu habitat natural.

Um vídeo registrado no local mostra o momento em que o diretor e um motorista da escola utilizam um pedaço de madeira e uma sacola para remover a cobra, que foi posteriormente liberada em uma área de mata.