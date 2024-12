Jeff Moraes flagra sucuri em salão de beleza em Belém e faz piada: 'Madrinha, abre para ela'

O cantor Jeff Moraes, que irá se apresentar no Festival Psica no próximo final de semana, compartilhou uma situação inusitada nas redes sociais no último sábado (07/12), ao passar em frente a um salão de beleza em Belém e flagrar uma sucuri na janela do estabelecimento. Em tom descontraído, o artista brincou com o momento, dizendo: “Um dia normal na Amazônia”, em seus Stories.

Em seu perfil no Instagram, Jeff comentou de forma cômica sobre a presença do animal, dizendo: “Olha, mana, tu veio fazer uma unha. E outra, a primeira quer o cabelo dela e não abre o salão para ela. Madrinha, abre o salão para ela”.