Silva se apresenta no Festival Sunset e destaca carinho pelo público de Belém: ‘Diferenciados'

O cantor Silva retorna a Belém como uma das principais atrações do Festival Sunset, evento esperado pelo público paraense que acontece neste sábado (31/8), no Espaço Náutico Marine Club. Os portões do evento abrirão às 17h, com a última apresentação prevista para iniciar às 22h30. Silva subirá ao palco às 19h30, trazendo ao público o show de sua nova turnê Encantado, que já percorreu 12 cidades brasileiras.

Silva lançou seu novo álbum em maio deste ano, com 16 canções inéditas. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, ele compartilhou sua expectativa de trazer esse projeto a Belém. "Estou com muita saudade de Belém. A última vez que toquei faz alguns anos. E eu trago para Belém meu show, minha turnê nova do meu álbum Encantado, que acabei de lançar", revelou o cantor.

Ele também expressou sua satisfação em revisitar suas próprias composições e diz estar preparando um show com muito carinho, onde irá tocar canções de toda a sua carreira. “Tem um pouquinho de casa fase de todos os ‘Silvas’. Já estava com saudade de fazer isso, então, esse retorno ao meu próprio som está sendo muito legal”, afirmou o artista.

Sobre a produção visual do show, Silva destacou a importância desse aspecto em suas apresentações. "A parte visual do show é muito importante, ela complementa o que a gente canta. Nesse show, por exemplo, eu tive o privilégio de ter recurso para investir em uma parte visual bem trabalhada, com uma luz que deu clima para o show e o jeito que o palco está montado”, acrescentou.

O line-up do Sunset também é formado por Marina Sena e também a representativa da cena local com Zaynara, Jeff Moraes e Nat/Esquema. Os Ingressos para o evento continuam disponíveis no site Bilheteria Digital.

CONEXÃO COM BELÉM

Silva afirma possuir uma conexão pessoal com a capital paraense, cidade que sempre esteve presente em sua vida familiar.

"Belém é uma cidade que tenho muito carinho porque eu cresci ouvindo falar de Belém. Minha família morou aqui, meu avô materno foi pastor da primeira Igreja Batista de Belém nos anos 70. Meu tio, que é um pianista incrível, nasceu em Belém e sempre fala com orgulho da cidade”, relembrou o cantor.

Em relação ao público paraense, Silva elogiou o carinho e a receptividade que sempre encontrou em suas visitas anteriores. “ Os paraenses sempre foram um público que desde a primeira vez que toquei, sempre foram diferenciados, as pessoas são queridas, educadas e amorosas, isso me pega muito. Sempre fico encantada por pessoas queridas”, declarou.

O cantor revelou ter somente experiências boas na cidade. Uma delas é sobre a primeira vez que visitou Belém. “Eu era bem novo e me levaram em um igarapé e foi a melhor parte, com água fraquinha. Foi a melhor experiência da minha vida. Estou louco para voltar à cidade e rever um dos melhores públicos que já tive”, disse.

PRODUÇÃO

Silva compartilhou suas perspectivas sobre a produção musical e a criação de álbuns e singles, destacando as diferenças entre esses formatos e a importância de ambos em sua carreira. Segundo ele, o single oferece uma flexibilidade criativa, permitindo experimentações e colaborações rápidas.

"Eu não sou um cara avesso ao single. Eu acho que o single tem uma função interessante, o single é uma aposta avulsa, você pode fazer um single aleatório. É mais rápido para ocorrer, não precisa estar amarrado a um preceito, é legal, é divertido, você pode brincar", afirmou o artista, enfatizando a liberdade que esse formato proporciona.

No entanto, Silva também valorizou a profundidade artística que um álbum pode oferecer. "Eu acho o álbum uma coisa que você ‘finca o pé’ artisticamente, ele requer um conceito maior, você mostra a que veio. Estou nesse momento, ele mostra um momento seu como artista e ele dá espaço para você mostrar uma coisa de um jeito mais profundo", explicou.

Para o cantor, o álbum não só permite uma maior expressão criativa, mas também oferece a oportunidade de renovação. "Meu próximo álbum pode vir com uma nova ideia, vou ser exagerado, pode ser tecno, o álbum te dá oportunidade de você se renova”, continuou.

Silva ressaltou a necessidade de criar um novo álbum após um longo período sem uma turnê nova. "Na minha cabeça, é muito importante ter álbum, porque você fica muitos anos fazendo o mesmo show. Eu tenho necessidade de ter algo novo, para mim mesmo, sempre estar motivado a ter uma novidade que seja para mim e para as pessoas, senão fica uma coisa sem alma", disse o cantor, destacando a importância de manter a motivação e o frescor em seu trabalho.

Quando se trata de apresentações ao vivo, Silva mencionou a diferença entre shows festivos e os de turnê autoral. "Eu acho que o show, quando é um show de festa, a gente pode fazer pensando na interação com o público, é um show de trocas. Meu show de turnê, que é autoral, não é que ele não tenha isso, mas o artístico mesmo precisa sair de dentro para fora", comentou.

Para Silva, a chave é permanecer fiel a si e ao que sente, acreditando que isso também agrada ao público. "Estou guiado pela minha consciência e ao que acredito fielmente", concluiu.