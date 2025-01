VÍDEO: Sucuri-verde grávida morre atropelada e ejeta 40 filhotes em rodovia no Mato Grosso

Uma sucuri-verde (Eunectes murinus) de aproximadamente 5 metros de comprimento morreu atropelada na rodovia MT-338, em Porto dos Gaúchos, a 644 km de Cuiabá, Mato Grosso, nesta segunda-feira (6). O animal, que estava no final da gestação, expeliu cerca de 40 filhotes ao sofrer o impacto. A cena foi registrada pelo youtuber e pescador Ederson Negri Antonioli, que passava pelo local.

No vídeo, compartilhado nas redes sociais, é possível ver a sucuri morta no meio da estrada, cercada pelos filhotes, todos já sem vida. As imagens viralizaram e geraram comoção na web.

Período gestacional das sucuris

A sucuri-verde, conhecida como a maior cobra do mundo em termos de peso, pertence ao grupo das vivíparas. Durante o período de gestação, que pode durar vários meses, as fêmeas carregam os filhotes em seu ventre até que estejam completamente formados e prontos para o nascimento.

Especialistas explicam que, no final da gestação, as sucuris tendem a buscar ambientes protegidos e quentes para favorecer o desenvolvimento dos embriões. Além disso, o peso dos filhotes reduz a mobilidade da cobra, deixando-a mais vulnerável em áreas de alto risco, como rodovias.

As fêmeas dessa espécie podem gerar ninhadas de 30 a 40 filhotes, dependendo das condições ambientais e da idade reprodutiva.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em OLiberal.com)