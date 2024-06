Sucuri ataca cachorro e acaba morta por ribeirinho em Porto de Moz

Circula nas redes sociais um vídeo de cobra sucuri sendo morta após atacar um cachorro em uma comunidade ribeirinha no município de Porto de Moz, no oeste do Pará. O caso teria ocorrido na semana passada, mas passou a ser altamente compartilhado no sábado (31/05). O réptil tinha quase dois metros. Chegou a dar um bote e ficar preso na região da barriga do cachorro. Um morador, para salvar o animal, mata a cobra com um facão.

Um morador local tentou resgatar o cão que não consegue se locomover, pois as presas da cobra estavam encravadas na região da barriga do animal menor. No vídeo, o morador desfere vários golpes no corpo da sucuri e faz vários ferimentos, mas ela não solta o cachorro. Em certo momento, ele tenta puxar o réptil, mas ainda assim não é possível.

Depois de várias tentativas, o cão uiva de dor e tenta morder a sucuri que não larga da a barriga, mas nada adianta. Depois de alguns minutos, o ribeirinho consegue golpear a região da cabeça da cobra e soltar o cão, que corre do local. Aparentemente, a cobra está morta devido aos vários golpes pelo corpo.

Em nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, o caso não foi registrado. A PC ressalta que é importante fazer o Boletim de Ocorrência. As denúncias podem ser feitas em delegacias ou on-line pela Delegacia Virtual.