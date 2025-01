Criança de quatro anos morre em acidente com carro na zona rural de Marabá

Um menino de quatro anos, chamado Joabe Luiz Vicente, morreu em um acidente envolvendo um carro na zona rural de Marabá, sudeste do Pará. O caso ocorreu na tarde de sábado (4/01), quando a criança teria sido atropelada ao se pendurar na carroceria da caminhonete. Apesar de ser socorrida, Joabe não resistiu. De acordo com a Polícia Civil, o motorista do veículo permaneceu no local e prestou socorro.

A fatalidade ocorreu por volta de 17h. As informações iniciais são que um primo da vítima estava colocando algumas telhas na carroceria da caminhonete. No momento em que ia sair, o menino se pendurou na lateral do automóvel em movimento e caiu. Tudo ocorreu muito rapidamente. O veículo passou por cima da criança. Pessoas que estavam na área gritaram para avisar o condutor sobre o acidente. O primo de Joabe correu para buscar ajuda e a criança foi levada para o Hospital Municipal.

Mesmo sendo socorrido, Joabe não resistiu. A mãe do menino, Genei Silva, que é muito conhecida na cidade, compartilhou nas redes sociais uma mensagem contando sobre o ocorrido e lamentando a perda do filho.

“Meu coração está despedaçado, e as palavras simplesmente não conseguem expressar a dor que estou sentindo. Meu pequeno Joabe partiu de forma tão abrupta, sem nos dar tempo para nos prepararmos, sem chance de dizer mais uma vez o quanto o amávamos. Ele era a luz da minha vida, com seu sorriso contagiante, sua energia única e sua risada que podia transformar qualquer dia sombrio em um dia de alegria. Ele era tão cheio de vida e amor, e agora o vazio que deixou é imensurável. A dor de perder um filho é algo que ninguém deveria viver, mas aqui estou, tentando encontrar força para seguir sem ele”, diz um trecho da mensagem.

Ainda conforme a PC, perícias foram requisitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações das circunstâncias da morte de Joab.