Duas pessoas morrem e outras ficam feridas após acidente com trator em Itupiranga

Silvio Marcos Conceição de Souza, de 25 anos, e Matias Rodrigues Soares, de 19 anos, morreram após um trator cair em uma ribanceira na cidade de Itupiranga, no sudeste do Pará. O caso ocorreu no sábado (4/01), quando trabalhadores saíram de uma fazenda na vicinal 13, às margens da rodovia Transamazônica (BR-230). Outras duas pessoas também ficaram feridas no acidente.

Conforme as informações iniciais, o grave acidente ocorreu durante a noite, quando os trabalhadores estavam retornando para suas casas. Os relatos policiais são que, por volta de 23h40, a equipe da Polícia Civil foi informada sobre o acidente pelo proprietário da fazenda onde as vítimas trabalhavam. O trator havia saído da estrada e capotou várias vezes ao descer a ribanceira. Uma das vítimas morreu na hora e outra foi socorrida, mas morreu a caminho do hospital. As outras duas vítimas permanecem internadas.

Ainda não há informações oficiais sobre o que teria motivado o acidente e o caso está sendo apurado pelas autoridades policiais do município. Periciais foram realizadas no local para entender as circunstâncias do ocorrido. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.