Filha de surfista brasileiro morre aos 19 anos em acidente no Havaí

A filha mais velha de Danilo Couto, Tiare Beatriz Couto, morreu aos 19 anos após sofrer um acidente no Havaí, na virada do ano, entre os dias 31 de dezembro de 2024 e 1º de janeiro de 2025. A informação foi confirmada pelo pai da jovem, que fez uma publicação emocionante nas redes sociais.

"Quem tem Deus como império no mundo não está sozinho ouvindo sininhos", começou Danilo. "Minha filha, descanse em paz e tranquila. Sua missão foi cumprida com excelência, ensinou o verdadeiro amor por onde passou. Siga amando, ensinando e com sua energia contagiante. Viva a sua nova jornada divina. Eternamente te amarei", completou o surfista em um texto publicado no Instagram.

VEJA MAIS

Tiare cresceu no universo das ondas, na ilha de Oahu, no Havaí. Desde criança, a jovem acompanhava o pai, que é surfista especialista em ondas gigantes. Ela cursava Estudos Ambientais e Ciência Política na Universidade de Utah, nos Estados Unidos.

Ainda não há detalhes sobre o acidente que tirou a vida de Tiare nem sobre o velório.