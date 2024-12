Jogador de futsal, André Augusto morre aos 31 anos no Paraná

André Augusto, jogador de futsal do clube Marreco Futsal, morreu na tarde na última segunda-feira (30), aos 31 anos, em um hospital de Pato Branco, no Paraná. A informação foi confirmada pelo time em que o atleta atuava.

Conforme as informações, o jogador estava internado desde o dia 24 de dezembro. A internação foi motivada por uma suspeita de meningite bacteriana. Apesar das tentativas para salvá-lo, o atleta não resistiu e faleceu.

André era natural de São Paulo e estava na sua segunda passagem pelo Marreco, onde chegou pela primeira vez em 2019. O jogador deixou a esposa, Cibeli Barros, e o filho, Matteo Augusto. Conforme informações divulgada pelo GE nacional, o atleta era doador de órgãos e a família autorizou a doação.

Mesmo com a suspeita de meningite, a doação foi autorizada, pois a bactéria foi eliminada com os medicamentos que foram ministrados no jogador. Os resultados dos exames que podem confirmar a doença ainda não saíram.

Por meio das redes sociais, o clube lamentou a morte de André Augusto e destacou a passagem do jogador pelo time de futsal.

"Aos familiares e amigos, estendemos nossas mais sinceras condolências neste momento de imensa tristeza. Nosso camisa 4 chegou ao Marreco em 2019, quando defendeu as nossas cores pela primeira vez, saindo e retornando ao Clube em 2022. Pelo Marreco, realizou 64 jogos e marcou 12 gols. Desde então, nosso fixo sempre despejou alegria e respeito dentro de quadra em cada minuto jogado", escreveu o Marreco.

Ainda na publicação, a equipe homenagem o seu atleta agradecendo pela dedicação e comprometimento com o time. O clube também decretou luto oficial de cinco dias.

"Obrigado, André! Sua memória sempre permanecerá viva em nossos corações, e seu legado sempre será lembrado e respeitado dentro e fora das dependências deste clube. Sua dedicação, humildade e comprometimento foram, e sempre serão, pilares fundamentais para todos nós. Obrigado por cada momento de alegria que você nos proporcionou. Foi uma honra tê-lo como parte da nossa história", concluiu o clube.

Segundo as informações, o velório do jogador será em Mariópolis, no Paraná, nesta terça-feira (31). Já o sepultamento ocorrerá em São Paulo, onde André nasceu.