Jogador da LDU morre após passar 35 dias em coma devido a acidente de trânsito

O jogador equatoriano Marco Angulo, de apenas 22 anos, morreu na noite desta segunda-feira (11), após passar 35 dias internado em estado crítico devido a um acidente de trânsito ocorrido no dia 7 de outubro. Marco, que defendia a LDU, estava em coma desde o acidente e não resistiu aos ferimentos, que incluíam lesões na cabeça e no pulmão.

O acidente aconteceu em uma rodovia no sudeste de Quito, onde o veículo em que o jogador estava colidiu com uma estrutura metálica. Além dele, outras duas pessoas morreram no local do acidente, enquanto outras duas sobreviveram.

VEJA MAIS

A LDU expressou sua profunda tristeza pela perda do jogador, publicando uma nota que diz: "Com profunda dor e tristeza, lamentamos anunciar o falecimento do nosso querido jogador Marco Angulo. Fazemos extensivas nossas condolências aos familiares e entes queridos. Sua partida será uma perda irreparável em nossos corações."

Marco Angulo (Imagem/Reprodução:LDU)

Aos 22 anos, Marco Angulo teve uma carreira promissora, tendo jogado por clubes como Independiente del Valle, Cincinnati e LDU. Além disso, o jogador também representou a seleção equatoriana em três ocasiões.