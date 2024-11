Paysandu lamenta morte de ex-zagueiro João Tavares: 'Um dos maiores'

O Paysandu comunicou a morte do ex-zagueiro do clube João Tavares. O ex-jogador tinha 83 anos e defendeu as corres do Papão durante as décadas de 1960 e 1970. Por meio de uma nota divulgada nesta quarta-feira (7), o clube se solidarizou com a família e amigos do ex-bicolor.

Ao todo, João Tavares defendeu a camisa do Bicola por 11 anos. Segundo o próprio clube é um dos "maiores zagueiros da história do Papão". Com o time bicolor, o então zagueiro conquistou seis campeonatos paraense, um como aspirante e cinco como profissional.

"O Paysandu Sport Club lamenta profundamente o falecimento de João Tavares de Aragão, ídolo que defendeu a camisa bicolor durante 11 anos e é considerado até hoje um dos maiores zagueiros da história do Papão. Ele partiu aos 83 anos", escreveu o Bicola.

Por conta da marcação forte, o defensou recebeu o apelido de "João Sem Medo". Com o Bicola, o ex-jogador atuou no jogo histórico contra o Peñarol-URU, na Curuzu. Além disso, participou de clássicos importantes como a final do Parazão de 1971, quando o Paysandu perdia por 2 a 0 para o Remo e conseguiu a virada para 3 a 2.

O Paysandu informou que já solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) um minuto de silêncio em homenagem ao ídolo antes da partida da próxima segunda-feira (11), contra o Brusque–SC, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em fevereiro de 2014, antes do início de uma partida entre Remo e Paysandu, o clube fez uma homenagem ao ídolo bicolor. Não há detalhes sobre a causa da morte do ex-zagueiro e nem informações sobre o velório e sepultamento.