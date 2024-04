Sucuri Gigante, 'Ana Júlia' morreu de causas naturais, aponta perícia

Considerada a maior espécie de sucuri do mundo, a sucuri-verde Ana Júlia, de aproximadamente 8 metros e 200 quilos, foi encontrada morta por um grupo de turistas no último dia 24, às margens do rio Formoso, em Bonito. Inicialmente, a suspeita era de que a cobra teria sido morta a tiros, no entanto, a perícia descartou essa hipótese.

Segundo o delegado do caso, Pedro Ramalho, nenhuma perfuração foi identificada no animal. A cobra tinha apenas um pequeno arranhão próximo ao olho, mas sem marcas de arma de fogo e, ainda, nenhum projétil foi encontrado. O laudo final será entregue em uma semana, mas a perícia já adianta que Ana Júlia morreu de causas naturais.

A sucuri já participou de produções cinematográficas, como documentários da BBC, National Geographic e estará na Netflix em breve.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com