Nova anaconda-verde, considerada a maior da espécie no mundo, é descoberta na Amazônia equatoriana

Uma nova espécie da anaconda-verde (Eunectes akayima), anteriormente não documentada e considerada a maior do mundo, foi descoberta na Amazônia durante viagem de uma equipe da Universidade de Queensland para a Amazônia do Equador seguindo um convite do povo Waorani para observar anacondas “que dizem ser as maiores que existem”, segundo os cientistas.

A equipe se juntou aos caçadores em uma expedição de 10 dias à região de Bameno, no território de Baihuaeri Waorani, antes de remar pelo sistema fluvial para “encontrar várias anacondas à espreita nas águas rasas, à espreita de uma presa”, conforme disse o biólogo e professor da Universidade de QueenslandBryan Fry, em um comunicado.

“O tamanho dessas criaturas magníficas era incrível. Uma anaconda fêmea que encontramos media impressionantes 6,3 metros de comprimento”, disse Fry sobre a descoberta da equipe, que foi feita durante as filmagens da próxima série da National Geographic, “Pole to Pole with Will Smith”. O grupo também disse ter ouvido evidências anedóticas de que cobras de 7,5 metros e 500 quilogramas foram avistadas na área.

As anacondas verdes são as cobras mais pesadas do mundo, segundo o Museu de História Natural do Reino Unido, que observou que o indivíduo mais pesado já registrado pesava 227 kg e media 8,43 metros de comprimento e 1,11 metro de largura. A píton-reticulada, tende a ser mais longa, muitas vezes atingindo mais de 6,25 metros (20,5 pés) de comprimento, mas é mais leve.

Especialistas que estudam as criaturas descobriram que as espécies recém-identificadas de anaconda verde do norte são diferentes da anaconda verde do sul há quase 10 milhões de anos e diferem geneticamente em 5,5%. “É bastante significativo. Para colocar isto em perspectiva, os humanos diferem dos chimpanzés em apenas cerca de 2%”, disse Fry. As descobertas são descritas na revista MDPI Diversity.

A equipe decidiu então comparar a genética da anaconda verde com outras espécies em outros lugares para avaliá-las como indicadoras da saúde dos ecossistemas, e alertou que a Amazônia enfrenta inúmeras ameaças. “O desmatamento da bacia amazônica devido à expansão agrícola resultou em uma perda estimada de habitat de 20 a 31 por cento, o que pode impactar até 40 por cento de suas florestas até 2050”, disse Fry.

A degradação do habitat, os incêndios florestais, a seca e as alterações climáticas ameaçam espécies raras como as anacondas, que existem em ecossistemas tão raros, acrescentou.