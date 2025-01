Mãe da cantora Beyoncé revela que perdeu a casa em incêndio que atinge Los Angeles

Tina Knowles, mãe da cantora Beyoncé, revelou nas redes sociais, na última quinta-feira (09/01), que sua residência foi destruída pelo incêndio em Los Angeles, na Califórnia. Em uma publicação no Instagram, ele descreveu a casa como seu ‘lugar favorito’ e lamentou profundamente sua perda.

“Era meu lugar favorito, meu santuário, meu sagrado lugar feliz. Agora ele se foi”, escreveu Tina, visivelmente abalada.

Ela também expressou solidariedade às vítimas do incêndio, compartilhando seus sentimentos com aqueles que perderam suas casas e pertences.

“Para as pessoas que perderam suas casas e pertences, só posso imaginar como é perder propriedades e tudo o que você trabalhou tanto e se sacrificou tanto para possuir! Meu coração e minhas orações profundas vão para todos vocês. Não consigo imaginar a dor, o sofrimento e o medo que vocês estão suportando. Estou orando diligentemente por nossa linda cidade de Los Angeles! Somos resilientes e vamos nos recuperar! Isso também passará”, escreveu.

O incêndio, que iniciou na terça-feira (7), ainda não foi controlado e segue consumindo áreas da cidade. O chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles, Anthony Marrone, informou que as autoridades estão investigando as causas do incêndio, com a colaboração do Corpo de Bombeiros de Los Angeles e o Departamento do Xerife de Los Angeles.