'Tardezinha', de Thiaguinho, celebra 10 anos com transmissão ao vivo pelo Multishow

Multishow e Globoplay, com sinal aberto ao público, se uniram para a transmissão exclusiva do show “Tardezinha - 10 Anos - Ao Vivo”, com Thiaguinho e convidados. A apresentação, que abre a temporada 2025, acontece nesse sábado (19), às 17h15.

Com estreia no Rio de Janeiro, o cantor vai levar todo o seu charme e swing para mais uma apresentação da turnê, no Estádio Olímpico Nilton Santos. Dedé Teicher comanda a apresentação.

Nesse mesmo dia, o Multishow lança o “Esquenta TVZ”. Ao longo do ano, o público poderá acompanhar de perto os bastidores dos shows de grandes artistas da música brasileira. E na estreia, a partir das 16h15, Gominho vai mostrar a preparação até o início do show. Ao seu lado, Leandro Brito, especialista musical, conta como a Tardezinha se tornou uma marca referência em pagode no Brasil.

Quem perder a transmissão poderá acompanhar os Melhores Momentos da apresentação, de quarta para quinta, no dia 24, à 00h30, e, de sexta para sábado, no dia 26, à meia-noite, no Multishow. No Rio, a TV Globo vai exibir uma seleção especial dos melhores momentos no dia 10 de maio, após ‘Altas Horas’.

Em Belém, a Tardezinha será no dia 31 de maio, no estádio Mangueirão.