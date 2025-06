Paulo Vieira entra na fase final da novela 'Garota do Momento'

O humorista Paulo Vieira fará sua estreia nas novelas em Garota do Momento. Na reta final do folhetim das 18h, ele interpreta Mirosmar, um homem rico que ajuda Iolanda (Carla Cristina Cardoso) a chegar ao hospital onde terá seu bebê - após passar pela mulher aflita procurando um táxi.

O personagem também será quem anuncia a notícia para Arlete (Bete Mendes), Ana Maria (Rebeca Carvalho) e Ulisses (Ícaro Silva), aparecendo em meio ao casamento dele com Glorinha (Mariana Sena). Depois disso, um flerte se desenvolve e Mirosmar e Iolanda viram par romântico.

A participação de Paulo Vieira na trama será curta: ele deve entrar em cena no capítulo que vai ao ar no dia 25. Garota do Momento chega ao fim em 27 de junho.

O humorista já havia antecipado que faria papel em uma novela em seu perfil no X (antigo Twitter). "Contei pras véia do meu axé que vou fazer uma participação de apenas 3 dias numa novela aí. Surtaram. Mas tão com medo de eu desaparecer da casa porque agora eu vou ficar famoso. Eu sou apresentador da TV Globo, mas é só agora que eu vou ficar famoso pras idosas da minha comunidade", escreveu ele.