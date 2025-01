VÍDEO: Ferramenta artesanal para colher açaí viraliza nas redes sociais

Um vídeo que mostra um homem utilizando uma ferramenta artesanal para colher açaí de uma forma pouco convencional tem viralizado nas redes sociais. Nas imagens, ele aparece subindo em um açaizeiro com uma estrutura feita de pedaços de madeira e fios, projetada para proporcionar maior segurança ao apanhador.

A ferramenta é composta por duas partes: uma superior e outra inferior, que é impulsionada pelos pés para facilitar a subida. No entanto, não se sabe o local de gravação do vídeo.

Esse método é diferente da tradicional técnica da peconha, muito utilizada por apanhadores de açaí. A peconha é um utensílio feito com palha de açaizeiro, utilizado para subir em árvores com troncos lisos, economizando esforço físico e proporcionando uma subida mais firme.

Nos comentários do vídeo, as reações foram diversas. Alguns internautas não pouparam críticas à nova técnica, brincando sobre a lentidão do processo. "Eu já tinha subido e descido nesse meio tempo 😂", comentou um paraense. "Enquanto ele tá subindo e perde tempo pra descer, o paraense já tinha batido o açaí e assado o peixe", brincou outro.

Por outro lado, muitos elogiaram a criatividade do invento. "Criatividade e engenharia em função da necessidade!", escreveu um usuário. "Melhor que deixar a pele da barriga na árvore 😂", comentou outro, sugerindo que a ferramenta pode ser uma alternativa menos perigosa do que a peconha.

Modernização da colheita do açaí

Máquina de colher açaí por controle remoto é a sensação do Festival do Açaí em Belém. (Divulgação)

Um maquinário desenvolvido para facilitar o trabalho dos apanhadores repercutiu em maio de 2024. O equipamento inovador, que chamou a atenção no Festival Internacional do Açaí Pará, promovido pelo Governo do Estado, foi projetado pelo Departamento de Engenharia do Açaí Kaa e permite colher o açaí de forma automatizada, utilizando controle remoto.

O aparelho, que se assemelha a um caranguejo, é equipado com uma tesoura serrada que corta os cachos de açaí, e um gancho que os segura para evitar que caiam.

Compacta e movida a baterias, a máquina sobe sozinha no açaizeiro, faz o corte e desce, colhendo até 100 pés de açaí em uma única manhã, o que representa uma produtividade dez vezes maior do que o trabalho de um apanhador tradicional.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, edição web de OLiberal.com)