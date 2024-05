Máquina de colher açaí por controle remoto é a sensação do Festival do Açaí em Belém

Um equipamento inovador, desenvolvido pelo Departamento de Engenharia do Açai Kaa, em Belém, foi a grande sensação do Festival Internacional do Açaí Pará, promovido pelo Governo do Estado, nesta semana. Ainda sem ter sido batizado oficialmente, a máquina automática de colher cachos de açaí promete revolucionar a produtividade do setor, permitindo o acesso a mais de 100 pés da fruta numa única manhã. Pelo menos 10 vezes mais que um peconheiro ou ribeirinho seria capaz de produzir.

Compacto, parecido com um caranguejo, o equipamento é dotado de uma tesoura com uma serra que corta os cachos da fruta e um gancho capaz de segurá-lo para que ele não caia do pé. Com motores à bateria, a máquina sobe sozinha no açaizeiro, faz o corte do cacho, colhe e desce com ele. Tudo por controle remoto.

“Isso garante dignidade ao ribeirinho, evita os acidentes de trabalho e nos ajuda em mutro a eliminar o trabalho infantil. Além disso, amplia a produtividade das roças e acelera a colheita”, destaca o CEO do Açai Kaa, Reinaldo Santos

O equipamento está sendo patenteado, mas ainda deve ganhar melhorias. “Esse equipamento trará muitos benefícios ao setor, aplicando a produtividade”, destacou o secretário de agricultura e pesca do Pará, Giovanni Corrêa Queiroz, ao conhecer o equipamento na noite de quarta (15).

Cabo Via

Em parceria com a Bamak Equipamentos, de Santa Catarina, o Açaí Kaa também levou ao Festival um sistema de cabovias, já usado para coleta de frutas e que pode atender também o açaí, ampliando o acesso às áreas de produção e auxiliando também no manejo das florestas de açaí. O Sistema da empresa catarinense foi mostrado ao lado de outro produto da engenharia da Kaa: um carro elétrico capaz de percorrer os cabos, carregando um trabalhador e até 100 quilos de fruta. Um equipamento que ainda deve ser acoplado a paineis solares, permitindo o trabalho em áreas de várzeas.

Tanto o cortador quanto o carro elétrico são produtos que a empresa está desenvolvendo para atender e incrementar o mercado como um todo, beneficiará toda a cadeia produtiva do açaí, inclusive o consumidor da Grande Belém e principalmente o ribeirinho. Segundo Reinaldo Santos, a Açai Kaa está implantando em Belém uma fábrica para o processamento de Açaí. As inovações tecnológicas chegarão em breve ao mercado em parceria com outras empresas do ramo de máquinas e equipamentos.