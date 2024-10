Aluno da Uepa cai de açaizeiro durante atividade na Ilha do Combu

Um estudante da Universidade do Estado do Pará (Uepa) do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas caiu de um açaizeiro na última terça-feira (22/10), na Ilha do Combu. Segundo a Uepa, o incidente aconteceu durante a realização de uma atividade de campo da disciplina Plantas e Sociedade.

Outros estudantes registraram o momento da queda do acadêmico. Pelas imagens é possível vê-lo se segurando no vegetal antes de cair. “Ele não quebrou a perna dele, né?” diz uma jovem.

Em nota, a Universidade, além de confirmar o acidente, informou que o aluno “já recebeu atendimento médico e será submetido a um procedimento cirúrgico agendado para a próxima segunda-feira” (28/10).

Açaizeiro

Euterpe oleracea é o nome científico do açaizeiro, a planta que produz o açaí. Este vegetal cresce em touceiras com 4 a 8 estipes, podendo atingir de 12 a 20 metros de altura e 14 centímetros de diâmetro. O desenvolvimento do açaizeiro é melhor em áreas com abundância de sol e solo bem drenado.