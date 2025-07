Ideflor-Bio reforça proteção ambiental na Operação Verão 2025 em Salinópolis

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) marcou presença na abertura oficial da Operação Verão 2025, realizada, no sábado (28), na Praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste paraense. O evento reuniu representantes de diversos órgãos estaduais com o objetivo de alinhar estratégias de segurança, ordenamento urbano, saúde pública e conservação ambiental durante o período de grande fluxo turístico.

Representando o Instituto, o diretor de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação, Ellivelton Carvalho, participou da reunião da cúpula de segurança pública, ao lado de representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), entre outros.

A atuação do Ideflor-Bio será concentrada especialmente em ações de educação ambiental, fiscalização e orientação no território da Ponta da Sofia, área sensível por abrigar sítios reprodutivos de tartarugas marinhas.

Durante o encontro, o Instituto reiterou a informação sobre a manutenção do bloqueio de veículos automotores em um trecho de aproximadamente três quilômetros da faixa de areia da Praia do Atalaia, na altura do 3º atalho, conforme recomendação do Ministério Público do Estado do Pará. A medida busca a integridade do processo de desova das tartarugas marinhas, cuja ocorrência se intensifica neste período do ano. A circulação de pedestres e banhistas na área, no entanto, continua liberada.

“O trabalho de preservação das tartarugas na Ponta da Sofia é uma prioridade do Governo do Estado, e o Ideflor-Bio tem atuado de forma integrada com os demais órgãos para garantir que esse ecossistema único seja respeitado. Estamos aqui para educar, orientar, fiscalizar e, acima de tudo, promover uma convivência equilibrada entre o turismo e a natureza”, afirmou o diretor Ellivelton Carvalho, destacando o papel estratégico da Unidade de Conservação (UC) Monumento Natural do Atalaia, que cobre parte do balneário.

Ações

As atividades do Instituto na temporada de verão vão se concentrar na Ecobiblioteca Gigi Saúde, espaço educativo localizado na própria Ponta da Sofia, com uma programação que inclui palestras, oficinas, trilhas, brincadeiras, mutirões e eventos culturais. As palestras, realizadas às terças, quartas e quintas, abordarão temas como segurança pública ambiental, ecoturismo, saúde pública, gripe aviária, educação no trânsito, mudanças climáticas e o papel das UCs, entre outros.

Oficinas lúdicas como confecção de tartarugas de papelão e teatro de fantoches fazem parte da programação voltada ao público infantil. Também estão previstos mutirões de limpeza de praia aos sábados, às 17h, e trilhas interpretativas às sextas-feiras, das 16h às 18h. Haverá ainda atividades educativas como jogos ambientais, sessões de filmes, desafios ecológicos com premiações e rodas culturais de carimbó na Ecobiblioteca.

Participação

Entre os destaques, estão os desafios ambientais, com premiações aos sábados, que estimulam práticas sustentáveis como reciclagem, uso de bicicleta no lugar de carros e o abandono de utensílios descartáveis. A soltura simbólica de filhotes de tartaruga marinha, uma das atividades mais aguardadas do verão, poderá ocorrer dependendo da confirmação do calendário de nascimentos previsto para julho.

“O Ideflor-Bio trabalha para garantir que a temporada de verão seja também uma temporada de consciência ambiental. Por isso, todas as nossas ações buscam envolver moradores, turistas e agentes públicos num esforço conjunto pela preservação da biodiversidade costeira do Pará”, ressaltou o presidente do Instituto, Nilson Pinto. Segundo ele, a atuação integrada do órgão junto às forças de segurança e às secretarias estaduais é fundamental para o sucesso da Operação Verão.

A expectativa é de grande público circulando por Salinópolis ao longo do mês de julho, especialmente na Praia do Atalaia, um dos principais balneários do Pará. Nesse cenário, o trabalho preventivo e educativo desenvolvido pelo Ideflor-Bio se soma aos esforços do Governo do Estado para garantir um verão seguro, sustentável e responsável, contribuindo para a valorização dos recursos naturais e para a proteção das espécies que fazem do litoral paraense um patrimônio ecológico.