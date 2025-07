MPF manifesta pesar e cobra responsabilização após acidente com estudantes da UFPA em Goiás

O Ministério Público Federal no Pará (MPF/PA) se manifestou nesta quarta-feira (16) sobre o acidente que ocorreu na BR-153, em Porangatu, no norte de Goiás, e que resultou na morte de estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA). Os acadêmicos estavam a caminho do congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) quando o ônibus em que viajavam se envolveu em uma colisão. Outras pessoas também ficaram feridas.

Em nota, o MPF expressou “profundo pesar” pelas vítimas e se solidarizou com familiares, amigos e toda a comunidade universitária da UFPA. O órgão também destacou o compromisso com a promoção da justiça, a responsabilização dos envolvidos e a prevenção de tragédias similares.

“Neste momento de dor, o MPF/PA se solidariza com os familiares, amigos, colegas e toda a comunidade universitária da UFPA, e reafirma seu compromisso com a promoção da justiça, da responsabilização e da prevenção de tragédias como esta”, diz o comunicado do MPF.

O caso

A UFPA confirmou que quatro pessoas da instituição estão entre os mortos, mas ainda não divulgou os nomes das vítimas. Para apoiar os familiares e a comunidade acadêmica, a universidade criou um comitê composto por representantes da administração superior, além de profissionais das áreas de psicologia, serviço social e pedagogia. A central de acolhimento está funcionando no Campus Guamá, em Belém.