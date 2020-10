Homem indiciado por morte de investigador é preso em Barcarena

Um homem indiciado por participar do assassinato do investigador Arnaldo Alves Pereira, no município de Acará, foi preso por agentes da Polícia Civil nesta quinta-feira (29). O acusado, que não teve a identidade revelada, foi detido por agentes que faziam diligências no bairro de Vila dos Cabanos, em Barcarena. Ele foi encaminhado para unidade policial para os procedimentos cabíveis e está à disposição da Justiça.

Investigador da Polícia Civil, Arnaldo Alves Pereira foi assassinado a tiros no dia 27 de julho deste ano, na cidade do nordeste paraense. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava na frente de casa quando foi assassinada pelos criminosos.

Testemunhas apontaram que dois homens estariam andando na via pública, na travessa Manoel Evangelista, na sede do município, quando encontraram o investigador da Polícia Civil em frente da residência e atiraram diversas vezes contra a vítima, que não teve chance de defesa.