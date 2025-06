Investigado por homicídio, ‘Tio Duca’ morre em intervenção policial em Tomé-Açú

Hilquias Nunes Foro Tavares, mais conhecido como “Tio Duca”, morreu em uma intervenção policial no município de Tomé-Açu, nordeste do Pará. A ação ocorreu na manhã de domingo (15), quando os agentes deflagraram um mandado de prisão contra o investigado. Segundo as informações policiais, Hilquias seria suspeito de envolvimento em vários crimes na área. A Polícia Civil investiga o caso.

“A Polícia Civil informa que Hilquias Nunes Foro Tavares morreu durante intervenção policial para cumprimento de mandado de prisão, na manhã de domingo (15). Ele era suspeito de cometer homicídios na região. Perícias foram solicitadas e um inquérito foi instaurado pela delegacia de Quatro Bocas para investigar as circunstâncias do ocorrido”, comunicou.

Segundo as informações da polícia, “Tio Duca” era suspeito de integrar uma facção criminosa que atuava no município. No momento da intervenção, os agentes foram até o endereço onde o suspeito estava e realizaram o cerco. O investigado teria percebido a presença dos policiais e realizado disparos de arma de fogo. Na ocasião, ainda conforme a polícia, os agentes revidaram e atingiram Hilquias. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com os policiais, além de ser investigado em casos de homicídio, ele também seria suspeito de envolvimento em sequestros, invasões de terras e extorsão a comerciantes locais. ‘Tio Duca’ também já teria passagens por tráfico de drogas, latrocínio e homicídio qualificado.

Um dos casos citados pela polícia, em que o suspeito seria investigado por envolvimento, é de um duplo homicídio que ocorreu no dia 14 de março deste ano, na zona rural de Moju. Na ocasião, dois homens foram assassinados em uma área de cultivo de dendê, na região da vila Sococo. As vítimas foram encontradas mortas com marcas de tiros. Um terceiro homem, vítima do ataque, foi localizado amarrado a uma árvore, mas com vida.