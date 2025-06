Dupla encapuzada invade casa e mata homem a tiros em São Domingos do Capim

José Henrique de Araújo Albino, de 33 anos, foi morto a tiros dentro de casa na noite de segunda-feira (16/6), em São Domingos do Capim, região nordeste do Pará. Familiares da vítima relataram à Polícia Militar que dois homens encapuzados invadiram a residência e, sem qualquer aviso, atiraram contra José várias vezes. Ele morreu no local, antes da chegada do socorro.

A PM foi acionada ao caso por volta das 20h. O imóvel onde o crime ocorreu fica na PA-127. Parentes ainda contaram à PM que José tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Conforme a PM, a família da vítima afirmou que ele recebia ameaças de morte por um suposto integrante da facção criminosa Comando Vermelho, por conta de ele atuar na venda de entorpecentes na região, o que poderia ter gerado um conflito entre grupos rivais.

VEJA MAIS

Na presença dos familiares, os militares realizaram uma busca na casa e encontraram uma porção de oxi e uma arma de fogo de fabricação artesanal. Além disso, os parentes ainda comentaram aos agentes que José Henrique estaria tentando comprar munições de calibre .38.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.