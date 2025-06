Homem é preso suspeito de tráfico de drogas no bairro da Sacramenta, em Belém

Um homem foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas, em Belém, nesta terça-feira (17). A ação ocorreu durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão no âmbito da operação “Muralha”, que busca combater casos de comercialização de entorpecentes na Região Metropolitana.

A ação foi realizada por equipes da Seccional Urbana da Sacramenta, unidade vinculada à Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM), e contou com o apoio da Seccional Urbana da Pedreira. A Polícia Civil foi acionada para dar cumprimento às três ordens judiciais referentes à investigação de tráfico de drogas em três endereços diferentes.

No decorrer das buscas em uma das residências, os policiais avistaram um suspeito. Ao realizar a abordagem e a busca pessoal no investigado, os agentes encontraram nove petecas de material similar a oxi, um tablete de substância que aparentava ser maconha prensada, quatro aparelhos celulares e uma quantia de R$221,00. Diante dos fatos, o homem foi autuado em flagrante e conduzido até a unidade policial para as medidas necessárias. As investigações devem continuar para identificar a origem da droga.