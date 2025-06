Motociclista e caminhoneiro morrem em dois acidentes de trânsito na BR-316

Um motociclista e um caminhoneiro morreram em dois acidentes de trânsito registrados na tarde de segunda-feira (16) na Rodovia BR-316, no nordeste do Pará. Os casos ocorreram nos trechos de São Francisco do Pará e de Castanhal. A Polícia Civil apura as circunstâncias das mortes.

O primeiro acidente com morte ocorreu às margens da BR-316, nas proximidades do Povoado Guanabara, passando o posto fiscal da SEFA. A vítima, identificada como Clovis Sérgio Andrade Silva, trafegava em uma motocicleta quando colidiu frontalmente com um caminhão. As informações colhidas pelas autoridades policiais e de trânsito são de que a vítima teria tentado fazer uma ultrapassagem.

“A Polícia Civil informa que, de acordo com as investigações, o condutor da motocicleta, Clovis Sérgio Andrade Silva, que morreu no local, invadiu a faixa de sentido oposto e bateu contra um caminhão. O caso segue em apuração pela delegacia de São Francisco do Pará”, comunicou. O corpo foi removido pela Polícia Científica ao Instituto Médico Legal.

O segundo acidente foi registrado por volta de 17h30, em Castanhal, envolvendo dois caminhões. Conforme os relatos iniciais, a vítima, identificada como Edivaldo dos Santos Lima, estava na cabine de um dos veículos de grande porte que ficou destruído após a colisão. De acordo com a PC, o acidente entre dois caminhões na BR-316 foi registrado na Delegacia de Castanhal.

“O motorista faleceu no local e o condutor do outro veículo foi encaminhado à unidade policial para prestar esclarecimentos. Perícias foram solicitadas”, informou.