Homem é executado com 15 tiros por dupla de bicicleta em Marituba

Ramiles Magno Vasconcelos dos Santos, de 37 anos, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (17), no bairro Pedreirinha, em Marituba, região metropolitana de Belém. O crime ocorreu por volta das 3h, na rua Assis Dória, e foi registrado por câmeras de segurança da área. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a autoria ou a motivação do crime.

As imagens mostram o momento em que a vítima caminhava pela rua, quando foi surpreendida por um casal em uma bicicleta. O homem que estava na garupa desceu, sacou uma arma de fogo e atirou várias vezes contra Ramiles, que caiu no chão. Após os disparos, o atirador retornou para a bicicleta, conduzida por uma mulher, e ambos fugiram do local.

Moradores que ouviram os tiros acio​naram a Polícia Militar por meio do Centro Integrado de Operações (Ciop). Os agentes atenderam à ocorrência e isolaram a área para o trabalho da perícia. Moradores relataram que não conheciam a vítima e que o trecho onde ocorreu o homicídio é considerado uma “área vermelha”.

A Polícia Científica esteve no local e recolheu 10 estojos deflagrados de munição calibre 9mm. A perícia também identificou 15 perfurações de arma de fogo no corpo da vítima, a maioria na região do tórax, além de ferimentos na panturrilha e na cabeça, características que indicam execução. Após a conclusão da análise pericial, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).