Suposto faccionado morre após troca de tiros com a PM em Ananindeua

Um homem morreu durante uma intervenção policial registrada nesta terça-feira (17), no Residencial Viver Cristo 1, no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua. De acordo com informações repassadas ao Centro Integrado de Operações (Ciop), o suspeito teria efetuado disparos de arma de fogo contra uma viatura, cujos policiais militares revidaram.

A Polícia Civil informou que o homem, identificado como Paulo Vitor da Silva Castro, morreu durante a troca de tiros com a Polícia Militar. Com ele, foi apreendida uma arma de fogo. O caso está sendo investigado pela delegacia do Icuí-Guajará.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho. Após o confronto, a própria equipe policial chegou a prestar socorro e encaminhou o homem ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), onde foi confirmada a morte.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a arma apreendida nem se havia outros envolvidos na ocorrência.