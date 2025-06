Mulher é morta a facadas em Altamira; PM prende suspeito

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi assassinada a facadas na noite do último domingo (8/6), no bairro Mutirão, em Altamira, no sudoeste do Pará. O suspeito de cometer o crime, Charles Alves da Silva, de 33 anos, foi preso.

O 16º Batalhão de Polícia Militar (16º BPM) foi acionado ao caso. Assim que a guarnição chegou ao local, encontrou a vítima caída no chão da casa. Segundo o portal Confirma Notícia, o Corpo de Bombeiros também foi chamado, mas a mulher já estava morta.

Nas redes sociais, vídeos circularam sobre o caso e mostram a correria de pessoas na área. Ainda de acordo com o Confirma, é possível ver Charles nas imagens todo ensanguentado.

Conforme as autoridades, o suspeito estava escondido em um terreno baldio, ao lado da casa da avó dele. Na abordagem, Charles pulou a janela, mas foi cercado e detido. Ele confessou o crime e relatou que jogou a faca em uma área de matagal.

Charles foi levado para a delegacia de Altamira. Ainda segundo o portal Confirma Notícia, o suspeito negou ter qualquer relação íntima ou afetiva com a vítima. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.