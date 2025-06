Acidente entre motocicletas deixa uma pessoa morta em Itaituba

Um grave acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas resultou na morte de um homem na madrugada deste domingo (8), na travessa Raimundo Preto, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A ocorrência mobilizou equipes do 7º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) e da Polícia Militar. A vítima foi identificada como Arinaldo Souza da Silva, mais conhecido como “Liro”.

Segundo testemunhas, o acidente ocorreu quando uma motocicleta colidiu com uma moto modelo XTZ, de cor preta. O condutor da XTZ teria fugido do local logo após a colisão, sem prestar socorro.

Momentos antes de morrer, Arinaldo teria enviado um áudio à namorada no qual demonstrava sinais de exaustão. De acordo com informações do site Giro Portal, na gravação, ele afirma estar com muito sono, relata dificuldade para continuar pilotando e chega a dizer que, se conseguisse chegar em casa, seria por sorte. Conforme relatos, o jovem teria estado em um estabelecimento com amigos pouco antes do acidente.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Científica, que analisou e removeu o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. "A Polícia Civil informa que o acidente foi registrado na Seccional de Itaituba. Perícias foram solicitadas para completa apuração dos fatos. A vítima foi identificada como Arinaldo Souza da Silva”, informou a PC.