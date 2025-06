'Tio Boca' morre após confronto com PMs em Mãe do Rio

Um homem identificado como Daniel Baia Mamedio, conhecido como “Tio Boca”, morreu na noite de domingo (22) após trocar tiros com policiais militares na rodovia BR-010, no município de Mãe do Rio, nordeste do Pará.

Segundo a Polícia Militar, os agentes investigavam uma denúncia de tentativa de roubo de veículo na região quando abordaram o suspeito. Durante a ação, ele teria reagido, sacado uma arma e disparado contra os policiais, que revidaram e balearam Daniel.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 32, munições, porções de entorpecentes, uma faca e uma tornozeleira eletrônica rompida. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Mãe do Rio.