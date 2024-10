Linha de crédito ‘Basa Acredita’ oferece oportunidades para pequenos negócios

O Banco da Amazônia reformulou sua principal linha de crédito para pequenos empreendedores e trabalhadores informais. O Basa Acredita nasce com uma história de 17 anos contribuindo com o desenvolvimento regional e inclusão financeira das pessoas que vivem na Amazônia.

De acordo com Marivaldo Melo, diretor comercial do Banco da Amazônia, a iniciativa é uma das mais importantes da instituição financeira, que ajuda no cumprimento de sua missão. “O programa de microcrédito do Banco da Amazônia surgiu em 2007, com o nome ‘Amazônia Florescer’, e a partir de 2024, o adotamos como Basa Acredita. O Banco vem aperfeiçoando suas linhas de crédito ao longo desse tempo. Como banco público, nossa essência é atender os clientes de pequeno porte, aplicando as políticas públicas do governo federal na Amazônia”, explica o diretor.

Os empreendedores podem obter até R$ 21 mil dependendo da linha onde sua atividade se encaixa. Na área rural, as taxas de juros iniciam com 0,5% ao ano, com um bônus de adimplência de até 40% sobre cada parcela da dívida paga até a data de seu vencimento. Já na urbana, o empréstimo conta com uma Taxa de Abertura de Crédito (TAC) de 3% sobre o valor do crédito concedido e juros de 2.74% ao mês.

Entre os diferenciais do ‘Basa Acredita’ está o atendimento realizado por assessores que vão até os empreendedores. “Eles são treinados e conseguem identificar aquele empreendedor que às vezes está atuando com dificuldade, às vezes, pegando recursos muito caros no mercado. Então os assessores podem formar grupos para crédito com aval solidário”, acrescenta Marivaldo.

A concessão é sem burocracia, basta apresentar documentos pessoais como RG, CPF e comprovante de residência. Caso o interessado possua registro no CadÚnico, também deve informar ao agente de relacionamento. Para clientes do Basa Acredita Rural é necessário também o CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar) e desenvolver alguma atividade produtiva.

Basa Acredita é destinado para pequenos empreendedores ou pessoas que desejam abrir um pequeno negócio (Freepik.com)

O Basa não exige um limite mínimo de existência do negócio. Inclusive aqueles que ainda não possuem e desejam abrir um empreendimento, o assessor pode, inclusive, orientar da melhor forma com o plano de negócios para facilitar a liberação do microcrédito.

“Queremos trazer os trabalhadores populares que têm muita dificuldade de empreender, mas que também têm muita vontade. Vale destacar que 65% do crédito é direcionado para mulheres, que chefiam famílias, além disso, 70% das pessoas que tiveram acesso, melhoraram de vida. E muitas saíram do microcrédito para ser empreendedor individual ou microempresa. Tem sido um ganho social muito importante” - Marivaldo Melo, diretor comercial do Banco da Amazônia

Integrada ao Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o 'Basa Acredita' possui quatro grandes focos: Rural, Urbano, FNO e Pra Elas.

Atividades financiadas

Basa Acredita Rural: pesca artesanal; aquicultura, silvicultura; extrativismo artesanal; atividade quilombola ou indígena, entre outras.

Basa Acredita Urbano: comércio (armarinhos, mercearias, sorveterias, fruteiras e outras); serviços (barbearia, salão de beleza, costureira, consertos de sapatos, oficinas diversas, etc.); e produção (confecções, padarias, artesanatos, marcenarias, dentre outros).

Basa Acredita Pra Elas: especialmente voltado para o público feminino, além das atividades anteriores, oferece crédito para artistas que propagam a cultura regional amazônica.

Basa Acredita FNO: linha de microcrédito individual complementar para quem já é cliente do banco na modalidade de microcrédito em grupos solidários.

Para saber mais sobre o Basa Acredita e as opções de microcrédito, assista ao webinar Bora Transformar, que traz a entrevista completa de Marivaldo Melo.