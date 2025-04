Deixar a geladeira desligada à noite ajuda a economizar energia?

Algumas pessoas possuem o hábito de desligar a geladeira à noite para economizar energia, mas o que elas ainda não sabem é que essa prática não deve ser realizada em casa, isso porque ela pode tanto prejudicar a vida útil do aparelho quanto a conservação dos alimentos. Nesse sentido, uma forma mais eficiente de economizar energia é ajustar o termostato e garantir que as portas estejam bem vedadas.

Para o bom funcionamento do eletrodoméstico, a geladeira não pode ser desligada e religada diversas vezes, esse gesto sobrecarrega o compressor e pode causar um desgaste no aparelho. Além disso, a umidade do ar pode entrar e se acumular na geladeira desligada, mesmo em períodos de calor ou chuva, o que pode ajudar a formar gelo em excesso ou mofo que possivelmente deixará um cheiro ruim.

Afinal, quando a geladeira pode ficar desligada?

Se a geladeira estiver vazia ou em períodos de baixo uso, como em mudanças de casa ou viagens, é uma ótima ideia desligar a geladeira, já que durante esses momentos ela não será utilizada. Porém, se o eletrodoméstico estiver com ovos, carnes, laticínios ou mesmo pratos prontos, o ideal é que ele não fique mais de 4h desligado, porque os alimentos podem começar a perder a qualidade e segurança.

Confira algumas dicas para economizar energia

Na hora de comprar sua geladeira ou freezer, fique atento se eles possuem o selo Procel de Economia de Energia, com classificação A ou superior;

com classificação A ou superior; Busque manter a temperatura entre 2ºC e 4ºC, e o congelador a -18ºC;

Abra a porta da geladeira de forma rápida e apenas quando for necessário;

Verifique constantemente a borracha de vedação para garantir que a porta esteja bem fechada, evitando a troca de ar com o ambiente natural;

para garantir que a porta esteja bem fechada, evitando a troca de ar com o ambiente natural; Nunca utilize a parte de trás da geladeira para secar roupas ou calçados, essa prática pode afetar a circulação de ar e prejudicar o consumo de energia do aparelho;

