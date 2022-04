Maiara e Fernando se beijam em público pela primeira vez após reatarem

Fernando Zor e Maiara fizeram a primeira demonstração pública após reatarem o namoro. Eles trocaram beijos durante um show da sertaneja com a dupla, Maraísa, no último domingo (17).

A coluna do Leo Dias divulgou um vídeo que mostra o momento em que Fernando sobe em uma caixa disposta na beira do palco com a ajuda de Maiara, para ficar mais perto da namorada. Com sorrisos apaixonados, os namorados trocam um beijo com os gritos do público no fundo.

O momento único levou os fãs de Mafe a loucura com a confirmação que tanto esperavam. Há algumas semanas eles foram flagrados andando juntos de mãos dadas em São Paulo, e em outro momento, a esposa de Sorocaba, Biah Rodriguez, afirmou para uma fã que o casal nunca deixou de existir.