Discussão em bar acaba em tiro; Maraisa, da dupla com Maiara, jantava no local

Uma discussão de bar terminou em tiro, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul (RS). No momento da confusão a cantora Maraisa, da dupla com Maiara, jantava no local. Segundo o site GZH, um policial militar efetuou um disparo dentro no local. Na ocasião, o produtor da dupla sertaneja teve algumas escoriações.

Em nota para a GNZ, a assessoria de imprensa da dupla informou que Maraisa estava de folga e foi ao bar acompanhada de um produtor, a esposa dele, um secretário e um segurança.

O caso está sendo da 10ª Divisão da Polícia Civil. Além das imagens e dos relatos dos suspeitos, a equipe da cantora será ouvida. O PM que teria iniciado as agressões estaria acompanhado de outro policial da Capital. Não foram divulgados os nomes.



